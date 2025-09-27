Поиск

Заметное похолодание придет в Москву в понедельник

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Понижение температуры произойдет в Москве с понедельника, ночью столбики термометров в городе будут опускаться до 0, в Подмосковье - до минус 3 градусов, в конце недели чуть потеплеет, днем воздух будет прогреваться до плюс 14, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с понедельника начнется такое заметное похолодание, потому что давление повысится. В понедельник, вторник, среду и четверг будет очень высокое давление, поэтому никаких осадков не будет, но погода будет холодная", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник ночью температура в Москве будет от плюс 1 до плюс 3, в спальных районах до 0, по области - до минус 1 градуса.

В понедельник ночью температура в Москве от плюс 1 до плюс 3, а в спальных районах до 0, по области до минус 1 градуса. Днем в Москве от плюс 8 до плюс 10 градусов. Такая температура, как уточнил Вильфанд, примерно 3-4 градуса ниже нормы. Аналогичная погода будет во вторник, 30 сентября, и в среду, 1 октября: ночью около 0, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем температура будет около плюс 8 - плюс 10 градусов, по области до плюс 12.

"С четверга тоже без осадков, чуть-чуть повысится температура, но говорить о потеплении не приходится, потому что все равно температура будет ниже нормы на 2-2,5 градуса: ночью 0 - плюс 5, днем плюс 9 - плюс 14. Такая погода до конца недели", - уточнил Вильфанд.

"И конец сентября, и начало октября прогнозируются холодными. Температура ниже нормы. Причем, 30 сентября и 1 октября температура будет опережать свое развитие примерно на 2 недели, потому что такой температурный фон более характерен для середины октября", - добавил Вильфанд.

