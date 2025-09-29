Теплоснабжение Москвы переведено на зимний режим работы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства перевели системы теплоснабжения столицы на зимний режим работы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Выполнены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы в соответствии с графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", - цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В работах по обеспечению пуска тепла задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады, сказал заммэра.

"Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, все работы завершили в установленный срок. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - заверил Бирюков.