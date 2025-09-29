В Москве ночью возможна гололедица

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о гололедице, которая может образоваться в городе в ночь на вторник.

"По информации синоптиков, в ночные часы и до утра 30 сентября в столице ожидается местами переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и при необходимости проводят регламентные работы, сообщили в комплексе.

Автомобилистов просят быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.