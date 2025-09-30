Часть МКАДа в Москве временно перекрыта

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временном закрытии движения на двух участках МКАДа, а также на съезде с улицы Генерала Дорохова на МКАД и на съезде с Сколковского шоссе на МКАД.

"Движение закрыто на съезде с улицы Генерала Дорохова на МКАД, на съезд с Сколковского шоссе на МКАД; на внутренней стороне МКАД, 51 км; на внутренней стороне МКАД, 43 км", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.