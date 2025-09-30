Поиск

Сотрудник банка убил руководителя филиала на юге Москвы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в убийстве заместителя руководителя филиала банка.

Как сообщает пресс-служба МВД, преступление было совершено в финансовом учреждении на Автозаводской улице.

По предварительным данным, мужчина нанес своей коллеге удары ножом, в результате которых она скончалась.

"Он передан в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело взяла на контроль столичная прокуратура. Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина 1985 г.р. ударил коллегу ножом на почве личных неприязненных отношений.

