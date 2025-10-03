Ликсутов сообщил о сокращении числа нелегальных торговцев в транспорте на 36%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В московском транспорте за последние четыре года число нелегальных торговцев сократилось на 36%, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов через пресс-службу Дептранса.

Он напомнил, что с 2018 года на транспортных объектах работают инспекторы Организатора перевозок. За это время им удалось устранить "основные точки незаконной коммерции у наиболее оживленных станций метро".

В Дептрансе отметили, что сотрудники ежедневно дежурят на станциях, остановках и транспортных хабах для пресечения несанкционированной торговли.

"Благодаря их работе количество нелегальных продавцов ежегодно снижается. К примеру, за девять месяцев этого года оно сократилось на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого", - сообщили в департаменте.

Так, в 2025 году уличные торговцы чаще всего встречались у станций метро: "Домодедовская", "Дубровка", "Рязанский проспект", "Выхино" и "Павелецкая".

В Дептрансе напомнили, что торговать можно только в официальных точках и магазинах. Нелегальный продавец получает штраф в 5 тысяч рублей. Если такой неправомерной занимается индивидуальный предприниматель, то сумма возрастает до 50 тысяч рублей, а для юрлица штраф - 500 тысяч рублей.