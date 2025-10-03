Поиск

В Москве открывается музыкальный фестиваль Владимира Спивакова

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В субботу, 5 октября, в ММДМ состоится концерт-открытие Московского музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает".

Как сообщают организаторы, вместе с В.Спиваковым и Национальным филармоническим оркестром России выступит обладатель Гран-при конкурса пианистов Владимира Крайнева Владимир Вишневский. Прозвучат сюита из музыки к драме Ибсена "Пер Гюнт" Эдварда Грига, а также "Поэма экстаза" Александра Скрябина и симфоническая картина "Волшебное озеро" Анатолия Лядова.

Всего в зале Светланова ММДМ пройдут четыре из семи программ фестиваля.

22 октября прозвучат сочинения Моцарта и Канчели. Маэстро Спиваков встанет за пульт Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", а также выступит как скрипач. В концерте примет участие лауреат конкурсов имени королевы Елизаветы и имени Бетховена, молодой французский пианист Реми Женье.

11 ноября "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова представят музыкально-литературную композицию "Воскресение Генделя" по одноименной новелле Стефана Цвейга с фрагментами оратории Генделя "Мессия".
В завершении фестиваля 10 декабря заслуженная артистка России Екатерина Мечетина и Национальный филармонический оркестр России под управлением В.Спивакова исполнят Второй фортепианный концерт Рахманинова. Во втором отделении маэстро представит свою интерпретацию Третьей симфонии Скрябина ("Божественная поэма").

Еще три концерта фестиваля с участием Владимира Спивакова и НФОР 19, 26 октября и 16 ноября пройдут в концертном зале Чайковского. 19 октября будет исполнен Реквием для солистов, хора и оркестра Дженкинса, 26 октября - произведения Моцарта и Малера, а 16 ноября - вальсы и польки семейства Штраусов и произведения их современников.

