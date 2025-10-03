В Москве учреждено общественное движение "Блок Жириновского"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Общероссийское общественное движение "Блок Жириновского" учреждено в Москве, сообщает пресс-служба ЛДПР.

"Это движение сегодня имеет все основания через несколько лет стать международным, поскольку последователи Жириновского сегодня есть во всех странах мира", - сказал председатель партии Леонид Слуцкий на учредительном собрании движения в пятницу.

Председателем движения избрали первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР Александра Курдюмова.