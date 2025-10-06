МХАТ им. Горького убрал с сайта информацию о Владимире Кехмане

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Информация о генеральном директоре МХАТ им. Горького Владимире Кехмане удалена с официального сайта театра.

Ранее в разделе "Люди театра" руководителями МХАТа были указаны его генеральный директор Кехман, президент театра, народная артистка СССР Татьяна Доронина и главный режиссер Галина Полищук. В настоящий момент информация о Кехмане отсутствует.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кехман снят с должности генерального директора МХАТ им. Горького. Официально в Минкультуры РФ данную информацию не подтверждали.

Кехман был назначен на пост гендиректора МХАТ им. Горького в октябре 2021 года.

Также Кехман руководит Михайловским театром Санкт-Петербурга. В 2007 году он был назначен генеральным директором Михайловского театра, с 2015 года стал его художественным руководителем, оставив пост генерального директора. С 2015 года до октября 2021 года совмещал работу в Михайловском театре и Новосибирском театре оперы и балета (в марте 2015 года назначен генеральным директором, с декабря 2017 года по октябрь 2021 года занимал пост художественного руководителя Новосибирского театра).