В Москве гражданам Белоруссии упростили доступ к госуслугам

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Граждане Белоруссии получили возможность оформления СНИЛС и регистрации на портале госуслуг во всех МФЦ Москвы, сообщила пресс-служба Постоянного комитета Союзного государства.

"Постоянный комитет Союзного государства информирует, что в соответствии с обращением Постоянного комитета в адрес правительства Москвы принято решение о предоставлении гражданам Республики Беларусь наравне с гражданами РФ возможности оформления СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг во всех многофункциональных центрах города Москвы", - говорится в сообщении.

"Данная мера принята с учетом особых союзнических отношений между Россией и Беларусью и обеспечит удобство получения гражданами Республики Беларусь государственных услуг на территории города Москвы", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее гражданам республики, как и другим иностранным гражданам, услуги по оформлению СНИЛС и регистрации на портале госуслуг в Москве предоставлялись исключительно в специализированных МФЦ.