Сбой в движении поездов произошел на МЦД-4 из-за остановки состава

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Электрички четвертой линии Московских центральных диаметров в сторону Апрелевки задерживаются в пути из-за остановки поезда по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 21:40 в районе станции "Москва Сортировочная" - "Киевская" по техническим причинам совершил вынужденную остановку поезд №6825 "Купавна - Апрелевка". Для оказания помощи составу на место направлен вспомогательный локомотив", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на период оказания помощи в пути задерживаются электрички МЦД-4 в сторону Апрелевки. Поезда дальних маршрутов Киевского направления следуют по расписанию, добавили в пресс-службе.

Позже в МЖД сообщили, что в настоящий момент движение поездов по МЦД-4 осуществляется в штатном режиме. "После оказания помощи электричку №6825 "Купавна - Апрелевка" убрали с путей. Поезда МЦД-4 следуют с незначительным отставанием от графика", - информируют в пресс-службе.