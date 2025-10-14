Среда в Москве станет самым холодным днем на этой неделе

В течение всей недели прогнозируются дождя и мокрого снег

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Прохладная погода прогнозируется в Московском регионе на этой неделе, самым холодным днем станет среда, когда температура не поднимется выше плюс 5, в ночь на четверг ожидается до минус 2, но в пятницу и субботу днем потеплеет до плюс 11, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, по сравнению с прошлой неделей, когда дневная температура была около плюс 10 - плюс 14 градусов, на этой неделе она "рухнула" до значений около нормы.

"Температура не очень отличается от нормы, она на 1 градус ниже нормы. Кажется, что мы вошли в зиму, потому что прошлая неделя была очень теплой. Но это кажущееся впечатление, это нормальная погода. Облачная, хмурая", - сказал Вильфанд.

Из-за облачности, ночные и дневные температуры будут отличаться друг от друга примерно на 2 градуса. Также в течение недели прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом, как подчеркнул Вильфанд, образования снежного покрова не ожидается.

Согласно прогнозу, во вторник ночью будет плюс 3 - плюс 5 градусов, по области - от 0 до плюс 5, осадки, преимущественно в виде дождя, но не исключено выпадение мокрого снега. Днем ожидается плюс 4 - плюс 6, по области - от плюс 2 до плюс 7. Днем интенсивность осадков уменьшится.

"В среду ночные температуры - плюс 2 - плюс 4, дневные - плюс 3 - плюс 5, это будет самый прохладный день на этой неделе, потому что воздушные массы будут поступать из северной Атлантики", - сказал Вильфанд.

В течение дня местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, добавил он.

"В ночь на четверг температура в Москве уже будет около нуля - минус 1 - плюс 1, а по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Преимущественно без осадков", - сообщил Вильфанд.

Днем в четверг, по его прогнозу, будет от плюс 5 - плюс 7.

Как уточнил синоптик, небольшое повышение температуры начнется с пятницы, днем будет плюс 7 - плюс 10 градусов, по области - от плюс 6 - до плюс 11. Аналогичная погода будет в субботу. В пятницу в Москве ожидаются небольшие осадки, в субботу их интенсивность увеличится.

"Такая температура, как в субботу, будет на 2,5 градуса выше нормы. Потепление ощутимое, но кратковременное, потому что опять меняется циркуляция: если в пятницу и в субботу воздух поступает с юго-запада, то в воскресенье уже опять с запада. И опять понижение температуры на 3-4 градуса. Ночью 0 - плюс 5, а днем от плюс 4 до плюс 8 градусов", - сказал научный руководитель Гирометцентра.