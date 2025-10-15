Поиск

В Москве уличное освещение перевели на зимний режим работы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники комплекса городского хозяйства перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил через пресс-службу заммэра города Петр Бирюков.

"В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают соответственно позже", - сказал он.

Несколько лет назад был составлен ежедневный график включения и выключения освещения и подсветки, и диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются решений этим документом, а также уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время: в 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, в три часа ночи - мосты в центре города.

По словам заммэра, уровень освещенности Москвы за последние 13 лет вырос в два раза, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза; столицу сегодня освещают более 1 млн светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

