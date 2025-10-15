В старых границах Москвы аренда квартиры обойдется минимум в 44 тысячи рублей

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В старых границах Москвы минимальная арендная ставка в октябре поднялась до 44 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики компании "Инком-Недвижимость". По их данным, это максимальный уровень за всю историю наблюдений.

Аналитики связывают это с общим ростом стоимости и быстрым вымыванием более бюджетных лотов. Среди самых доступных квартир первое место заняла "однушка" в Путевом проезде. Ее сдают за 44 тысячи рублей в месяц. Площадь квартиры - чуть больше 33 кв.м. На втором месте - "однушка" за 45 тысяч рублей в месяц на улице Богданова. Общая площадь жилья - 40 кв.м. Третье место занимает однокомнатная квартира за 47 тысяч рублей на Юрьевской улице. Общая площадь квартиры - 35 кв.м.

"Предложение с начала года сократилось на 11%, и в первую очередь из нее уходят востребованные экономичные варианты. В сентябре-октябре ажиотажного по спросу 2024 года объем экспозиции был примерно таким же", - подчеркнула замдиректора управления аренды квартиры компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.