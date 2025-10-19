Поиск

Ущерб от киберпреступлений, совершенных в Москве, исчисляется десятками миллиардов руб.

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сумма ущерба от киберпреступлений, совершенных в столице, превышает 30 млрд рублей и имеет тенденцию к росту, заявил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве Антон Кононенко.

"На сегодняшний день ущерб исчисляется десятками миллиардов рублей", - сказал Кононенко в интервью "Интерфаксу", добавив, что "в сравнении с предыдущими годами сумма ущерба от действий кибермошенников в столице имеет тенденцию к росту".

Кононенко при этом отметил, что при росте ущерба по итогам 9 месяцев года в Москве отмечается снижение количества киберпреступлений, на 9,7 %.

"За 6 месяцев текущего года ущерб от киберпреступлений в Москве составил 34 млрд рублей", - сказал он.

Полный текст интервью Кононенко будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 11:00.

МВД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Синоптики спрогнозировали теплую погоду во второй половине будущей недели в Москве

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

В старых границах Москвы аренда квартиры обойдется минимум в 44 тысячи рублей

В старых границах Москвы аренда квартиры обойдется минимум в 44 тысячи рублей

Среда в Москве станет самым холодным днем на этой неделе

Среда в Москве станет самым холодным днем на этой неделе

Москвича задержали по подозрению в переводе криптовалюты для финансирования ВСУ

МЧС предупредило о сильном дожде в Москве в ночь с 12 на 13 октября

МЧС предупредило о сильном дожде в Москве в ночь с 12 на 13 октября

В Москве из-за ремонта в Тушинском тоннеле продлили изменения в движении трамваев

В Москве из-за ремонта в Тушинском тоннеле продлили изменения в движении трамваев
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7384 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });