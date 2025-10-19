Ущерб от киберпреступлений, совершенных в Москве, исчисляется десятками миллиардов руб.

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сумма ущерба от киберпреступлений, совершенных в столице, превышает 30 млрд рублей и имеет тенденцию к росту, заявил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве Антон Кононенко.

"На сегодняшний день ущерб исчисляется десятками миллиардов рублей", - сказал Кононенко в интервью "Интерфаксу", добавив, что "в сравнении с предыдущими годами сумма ущерба от действий кибермошенников в столице имеет тенденцию к росту".

Кононенко при этом отметил, что при росте ущерба по итогам 9 месяцев года в Москве отмечается снижение количества киберпреступлений, на 9,7 %.

"За 6 месяцев текущего года ущерб от киберпреступлений в Москве составил 34 млрд рублей", - сказал он.

Полный текст интервью Кононенко будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 11:00.