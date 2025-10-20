Случай заболевания корью выявлен в МГУ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Среди студентов МГУ зарегистрирован случай заболевания корью, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

"18.10.2025 г. в связи с регистрацией случая кори в ФГБОУ ВО "МГУ им. М.В. Ломоносова" в корпусе по адресу: г. Москва, Воробьёвы горы, д.3, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении, размешенном в понедельник на сайте ведомства.

Корь была выявлена у студента первого курса химического факультета. Специалисты московского Роспотребнадзора определили круг контактных лиц - более 1800 человек.

В адрес университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения университета преподавателями и студентами, не имеющими сведений о вакцинации или раннее перенесенном заболевании.

Также в университете проводится иммунизация против кори по эпидемическим показаниям.

Администрация университета решает вопрос о форме ограничения очных посещений учебного корпуса.