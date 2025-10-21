Поиск

Дождь ожидается в Москве в течение дня во вторник

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует пользоваться городским транспортом из-за дождя, который прогнозируется в Москве в течение дня во вторник.

"По прогнозам синоптиков, в городе в течение дня будет идти дождь. Для поездок по возможности использовать городской транспорт", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Водителям также советуют не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Москва
