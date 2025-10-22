Поиск

На фиолетовой ветке метро в Москве восстановили движение после инцидента со шпалой

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники московского метрополитена потушили небольшой участок тлеющей шпалы на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии, движение на фиолетовой ветке в графике, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метро.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. Ранее на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы", - говорится в сообщении.

Помощь экстренных служб не потребовалась. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает, отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о задымлении на станции метро "Текстильщики".

Текстильщики Москва Таганско-Краснопресненская линия
