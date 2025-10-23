В Москве за пять лет доля новостроек с балконами сократилась почти вдвое

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - На рынке новостроек Москвы доля жилых комплексов с балконами или лоджиями за пять лет (с 2020 года) сократилась с 77% до 43%, подсчитали в "Инком-Недвижимости".

Эксперты считают, что у дома без балконов в квартирах может быть увеличена полезная площадь, улучшены теплоизоляция и инсоляция, при этом зачастую они на 7-10% дешевле, чем аналогичные с балконом или лоджией.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке Москвы составляет сегодня 470,2 тысячи рублей против 257,3 тысячи рублей пять лет назад - рост на 83%. Медианная стоимость однокомнатной квартиры за это время увеличилась на 71% (с 9,7 млн рублей до 16,6 млн рублей); среднестатистическая двухкомнатная стала дороже на 67% (с 15 млн рублей до 25,1 млн рублей); усредненная цена трехкомнатной квартиры поднялась на 72% (с 20,9 млн рублей до 35,9 млн рублей), а многокомнатной - на 94% (с 36 млн рублей до 69,7 млн рублей).