В Москве 3-4 ноября пройдет акция "Ночь искусств"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - 3 и 4 ноября культурные площадки Москвы приглашают на ежегодную акцию "Ночь искусств". Как сообщают организаторы, в программе — концерты, премьеры спектаклей, кинопоказы, творческие встречи, мастер-классы, лекции, речные прогулки, выставки.

"Всего запланировано порядка 350 событий. Их посвятят Дню народного единства, защитникам Родины, российским композиторам, поэтам и ученым", — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Одно из первых мероприятий "Ночи искусств" 4 ноября — концерт "Патриоты России" в Культурном центре ЗИЛ. Все номера станут данью памяти подвигам героев Великой Отечественной войны.

По традиции часть событий будет посвящена юбилеям известных деятелей культуры и искусства нашей страны, например, Сергею Есенину и Петру Чайковскому.

