Порядка 40 участников массовой драки задержаны в Новой Москве

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Почти четыре десятка участников массового конфликта в столичном ТиНАО доставили в отдел полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики, на которых запечатлено групповое нарушение общественного порядка в ЖК "Прокшино". Благодаря комплексу проведенных мероприятий в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к преступлению", - сказала она журналистам в субботу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По словам представителя МВД, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины противоправного деяния.

Согласно опубликованным в социальных сетях видеозаписям, драку в ЖК "Прокшино" устроили рабочие, вооруженные палками.

