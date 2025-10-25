Порядка 40 участников массовой драки задержаны в Новой Москве
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Почти четыре десятка участников массового конфликта в столичном ТиНАО доставили в отдел полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики, на которых запечатлено групповое нарушение общественного порядка в ЖК "Прокшино". Благодаря комплексу проведенных мероприятий в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к преступлению", - сказала она журналистам в субботу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
По словам представителя МВД, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины противоправного деяния.
Согласно опубликованным в социальных сетях видеозаписям, драку в ЖК "Прокшино" устроили рабочие, вооруженные палками.