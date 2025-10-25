Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в субботу

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о дожде и сильном ветре в субботу.

"В ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление южного ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС России.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковаться вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.