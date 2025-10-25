Поиск

Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в субботу

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о дожде и сильном ветре в субботу.

"В ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление южного ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС России.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковаться вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва дождь ветер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Порядка 40 участников массовой драки задержаны в Новой Москве

В Москве началась реставрация Собора Богоявления в Елохове

В Москве началась реставрация Собора Богоявления в Елохове
Военная операция на Украине

Сбиты три беспилотника, летевшие на Москву

Сбит беспилотник, летевший на Москву

Туман ожидается в Москве в ночь на среду

Туман ожидается в Москве в ночь на среду

Высокие темпы роста цен сохраняются на АЗС Москвы последние несколько недель

Высокие темпы роста цен сохраняются на АЗС Москвы последние несколько недель

Синоптики спрогнозировали теплую погоду во второй половине будущей недели в Москве

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

В старых границах Москвы аренда квартиры обойдется минимум в 44 тысячи рублей

В старых границах Москвы аренда квартиры обойдется минимум в 44 тысячи рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7437 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });