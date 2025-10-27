Поиск

ФСО проведет в Москве ежегодные плановые тактико-специальные учения

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ежегодные плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны (ФСО) РФ пройдут на территории федеральных органов власти в Москве с 27 по 30 октября.

"С 27 по 30 октября 2025 года в г. Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ", - сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Основные этапы учений, пояснили в ФСО, пройдут на территории дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации, Госдумы РФ.

"В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности", - отмечается в сообщении.

При этом во время проведения тактико-специальных учений введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано, отметили в ФСО.

ФСО Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили шестой беспилотник, атаковавший Москву

Уничтожен летевший на Москву беспилотник

Фигурантами дела о хулиганстве стали 19 участников драки в Новой Москве

Фигурантами дела о хулиганстве стали 19 участников драки в Новой Москве

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА, летевшего на Москву

Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в субботу

Порядка 40 участников массовой драки задержаны в Новой Москве

В Москве началась реставрация Собора Богоявления в Елохове

В Москве началась реставрация Собора Богоявления в Елохове
Военная операция на Украине

Сбиты три беспилотника, летевшие на Москву

Сбит беспилотник, летевший на Москву

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2472 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });