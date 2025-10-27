ФСО проведет в Москве ежегодные плановые тактико-специальные учения

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ежегодные плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны (ФСО) РФ пройдут на территории федеральных органов власти в Москве с 27 по 30 октября.

"С 27 по 30 октября 2025 года в г. Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ", - сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Основные этапы учений, пояснили в ФСО, пройдут на территории дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации, Госдумы РФ.

"В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности", - отмечается в сообщении.

При этом во время проведения тактико-специальных учений введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано, отметили в ФСО.