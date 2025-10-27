В Москве логотип "ЛУКОЙЛа" появился на БЦ рядом с Белорусским вокзалом

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", штаб-квартира которой находится на Сретенском бульваре, дом 11, установила табличку с названием компании на еще одно в здание в Москве.

Логотип НК появился на бизнес-центре премиум-класса в Белорусском деловом районе.

В начале года этот БЦ сменил владельца. "Росреестр зарегистрировал переход права собственности к покупателю бизнес-центра премиум-класса, расположенного в самом сердце Москвы - в Белорусском деловом районе, в двух минутах ходьбы от станции метро "Белорусская", вокзала с МЦД и аэроэкспрессом в "Шереметьево"", - сообщал консультант сделки Commonwealth Partnership (CMWP). Покупатель здания не раскрывался.

Площадь БЦ 2021 года постройки - 50,2 тысячи кв. м.

"ЛУКОЙЛ" в Москве владеет несколькими зданиями, в частности, в Уланском переулке, дом 11 и на Покровском бульваре, строение 3.