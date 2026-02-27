Поиск

В даче Левенсона в Ново-Переделкине откроют музей Шехтеля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Начались предпроектные работы по реставрации Дачи Левенсона в Ново-Переделкине, сообщило Мосгорнаследие.

"Дача Левенсона - единственное сохранившееся деревянное здание Федора Шехтеля (...). Специалисты приступили к научно-исследовательским работам, результаты которых станут основой будущего проекта реставрации", - прокомментировал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В конце XIX века известный книгоиздатель Александр Левенсон предложил Федору Шехтелю выполнить проект его дачи. Здание построили в 1900-е годы. После революции до 1980-х годов на даче жили по 8-12 семей. В годы перестройки дом пустовал, был отреставрирован в 1994-1997 годах. После обновления здание использовалось как резиденция посла Сирии.

Сейчас дача по адресу: Чоботовский проезд, дом 4, строение 1 - объект культурного наследия федерального значения.

Специалисты уже приступили к научно-исследовательским работам, результаты которых станут основой будущего проекта по реставрации. После окончания научно-исследовательских работ правообладателю здания предстоит разработать и согласовать проект реставрации с департаментом культурного наследия города Москвы. Как только будет получено разрешение, специалисты смогут приступить к работам по сохранению здания. Затем в здании планируется разместить музей Шехтеля.

