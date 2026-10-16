Москвичка попала под суд за проезд без прав по Красной площади

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Москвичке вменили уголовную статью о вождении в пьяном виде после того, как она проехалась по Красной площади без водительских прав, сообщила столичная прокуратура.

Установлено, что 13 сентября ее машину остановили сотрудники ДПС на Красной площади, которые заметили у нее признаки опьянения. Кроме того, оказалось, что у нее не было прав - ранее ее подвергли административному наказанию за отказ от проверки на алкоголь и лишили удостоверения.

Прокуратура утвердила обвинительное заключениие по ее делу. Нарушительнице вменили ч. 1 ст. 264.1 УК (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Дело направлено в Тверской суд. Машина обвиняемой арестована.