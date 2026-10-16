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Сбой в движении поездов произошел в Москве на Киевском направлении в сторону области

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пригородные поезда Киевского направления в сторону области задерживаются из-за вынужденной остановки поезда по технической причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 17:44 на остановочном пункте "Серп и Молот" по техническим причинам совершил вынужденную остановку поезд 6771 "Железнодорожная - Апрелевка". В 18:30 поезд был убран с пути", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с отклонением от графика следуют пригородные поезда Киевского направления в сторону области. Возможны задержки в обратном направлении.

МЖД
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Сбой в движении поездов произошел в Москве на Киевском направлении в сторону области

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