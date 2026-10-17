Внуково и Домодедово работают по согласованию

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

В ведомстве также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.