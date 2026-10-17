На подлете к Москве сбито 12 БПЛА

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 12 беспилотников, летевших на столицу.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены 12 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - говорится в сообщении в канале мэра в Max.

Ранее в субботу сообщалось о ликвидации 144 дронов, таким образом их общее количество увеличилось до 156.

Как проинформировали в Росавиации, в настоящее время не принимают и не отправляют самолеты столичные аэропорты Внуково и Домодедово.