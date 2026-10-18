Более 300 человек выдворят из РФ по итогам миграционного рейда на севере Москвы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции провели миграционный рейд на севере столицы, по итогам которого составлено 1406 протоколов, более трехсот иностранцев будут выдворены из страны.

"По итогам рейда 338 человек подлежат выдворению за пределы России, в отношении 842 приняты решения о не разрешении въезда в РФ", - сообщили в московской полиции.

Проверки охватили общественные места, улицы, хостелы, гостиницы и жилые дома.

В результате рейда возбуждено 13 уголовных дел по фактам незаконного пересечения границы и преступлений, связанных с поддельными документами, еще 22 уголовных дела возбуждено по другим преступлениям. Также выявлены трое иностранных граждан, находящиеся в межгосударственном розыске.