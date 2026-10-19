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Федеральная служба охраны проведет 21-23 октября учения в Москве

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ (ФСО), в рамках которых будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, пройдут с 21 по 23 октября в Москве, введение каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано, сообщил в понедельник отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"С 21 по 23 октября 2026 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что основные этапы пройдут на территории Дома Правительства, комплекса зданий Администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.

"Обращаем внимание, что в рамках проведения тактико-специальных учений введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано", - добавили в ФСО.

ФСО
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