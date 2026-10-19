Ирина Волк выступит в Гала-шоу фестиваля "Имена России" в Кремле

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МВД России Ирина Волк примет участие в Гала-шоу международного фестиваль-конкурса "Имена России".

"Я с большой радостью откликнулась на приглашение организаторов принять участие в гала-концерте. Сегодня фестиваль является одной из главных площадок, на которой юные артисты самых разных жанров получают возможность заявить о себе, представить свое творчество всей стране", - сказала Волк в своем приветственном послании, которое озвучил на пресс-конференции в "Интерфаксе" начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ Александр Князев.

Подробности выступлений участников гала-шоу держаться в секрете.

Однако, по словам организатора фестиваля Юрия Соломатина, представитель МВД выступит с двумя номерами. Она исполнит одну из песен композитора Александра Зацепина, а также песню "Папа", посвященную ее отцу, художнику Владимиру Волку.

По словам Князева, фестиваль "Имена России" занимает достойное место в календаре культурных событий страны.

"Отрадно, что в рамках проекта "Имена России" молодые исполнители могут лично встретиться с признанными мастерами искусства, поделиться с ними своими успехами, получить ценные рекомендации. Выражаю искреннюю признательность организаторам за то, что поддерживают эту преемственность поколений и так много делают для поддержки отечественной культуры", - сказал Князев.

Гала-шоу международного фестиваля-конкурса "Имена России" пройдёт 20 октября в Большом зале Государственного Кремлёвского Дворца.