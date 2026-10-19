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В Подмосковье в 11 округах откроют центры обучения управлению БПЛА для школьников

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Образовательные центры по обучению FPV-пилотированию появятся в 11 муниципалитетах Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Министерства физической культуры и спорта.

"Соревнования по гонкам дронов в рамках Школьной лиги Московской области впервые стартуют в сезоне 2026/2027. Образовательные центры по FPV-пилотированию появятся в 11 муниципалитетах: Балашиха, Подольск, Химки, Серпухов, Королев, Дмитров, Раменский, Истра, Коломна, Люберцы и Чехов", - говорится в сообщении.

Участники Школьной лиги Подмосковья также смогут присоединиться к всероссийскому проекту пилотов БПЛА "На высоте", который объединит около 240 тысяч человек. Региональные онлайн-соревнования пройдут с ноября по январь, межрегиональные очные этапы - с января по июнь следующего года, а финал состоится в июле 2027 года в Московской области. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 10 лет. Для любителей (Трек А) гонки пройдут на виртуальных дронах, для профессионалов (Трек Б) - на симуляторе и в реальных полетах.

Соревнования проводятся в рамках федеральной программы "Спорт России". Развитие гонок дронов проходит по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы".

Новый сезон Школьной лиги Подмосковья объединит свыше 100 тысяч участников из 750 учебных заведений региона.

Подмосковье Московская область
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