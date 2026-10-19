В Подмосковье в 11 округах откроют центры обучения управлению БПЛА для школьников

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Образовательные центры по обучению FPV-пилотированию появятся в 11 муниципалитетах Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Министерства физической культуры и спорта.

"Соревнования по гонкам дронов в рамках Школьной лиги Московской области впервые стартуют в сезоне 2026/2027. Образовательные центры по FPV-пилотированию появятся в 11 муниципалитетах: Балашиха, Подольск, Химки, Серпухов, Королев, Дмитров, Раменский, Истра, Коломна, Люберцы и Чехов", - говорится в сообщении.

Участники Школьной лиги Подмосковья также смогут присоединиться к всероссийскому проекту пилотов БПЛА "На высоте", который объединит около 240 тысяч человек. Региональные онлайн-соревнования пройдут с ноября по январь, межрегиональные очные этапы - с января по июнь следующего года, а финал состоится в июле 2027 года в Московской области. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 10 лет. Для любителей (Трек А) гонки пройдут на виртуальных дронах, для профессионалов (Трек Б) - на симуляторе и в реальных полетах.

Соревнования проводятся в рамках федеральной программы "Спорт России". Развитие гонок дронов проходит по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы".

Новый сезон Школьной лиги Подмосковья объединит свыше 100 тысяч участников из 750 учебных заведений региона.