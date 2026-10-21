Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает в среду утром Росавиация.
"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении, размещенном в канале агентства в Max.
Статус рейса пассажиры могут узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
Столичный аэропорт Внуково также обслуживает рейсы по согласованию, сообщала Росавиация ночью со вторника на среду.