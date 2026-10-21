В Москве начали сажать тюльпаны к будущей весне

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Москве начали высаживать в клумбы тюльпаны, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

"Такие работы ежегодно начинаются в октябре, до наступления устойчивых отрицательных температур. Это необходимо, чтобы луковицы укоренились до зимы, а весной цветы распустились к майским праздникам", - говорится в сообщении.

Клумбы декорируют разноцветной древесной щепой, в том числе чтобы защитить почву от чрезмерного промерзания.

"Для оформления городских пространств используем несколько сортов тюльпанов", - добавили в мэрии.