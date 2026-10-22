"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в связи с закрытием московских аэропортов

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В связи с ограничениями на полеты, введенными в столичных авиагаванях, авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов и направляет самолеты на запасные аэродромы.

"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 22 октября Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале "Аэрофлота".

Ранее Росавиация предупредила о приостановке работы всех московских аэропортов.