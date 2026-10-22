Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация утром в четверг.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max.

Ранее в четверг Росавиация вводила ограничения на обслуживание рейсов в аэропортах Московского авиаузла. В 05:19 они были отменены.