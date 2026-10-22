В центре Москвы в первой половине дня возможны локальные ограничения движения

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил о локальных ограничениях движения в центре Москвы в четверг в первой половине дня.

"Сегодня в первой половине дня возможны временные локальные перекрытия в Центральном административном округе. Планируйте поездки на авто в район ограничений заранее", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max.

В дептрансе рекомендовали по возможности для поездок через центр использовать метро.