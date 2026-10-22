Власти Подмосковья следят за сроками восстановления пострадавших от БПЛА домов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Подмосковье в приоритетном порядке ремонтируют многоквартирные дома, которые пострадали в результате атак беспилотников, сообщил в эфире телеканала "360" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Что касается пострадавших домов, то, если это многоквартирный дом, то существует порядок приоритетного ремонта, восстановления дома. Этим занимается Фонд капитального ремонта", - сказал он.

Он отметил, что для владельцев ИЖС, зданий в коттеджных поселках или СНТ, предусмотрены выплаты, которые граждане получают, в случае если их имущество повреждено.

"Мы стараемся за этим очень внимательно следить, потому что сроки восстановления имеют принципиальное значение для людей, которые живут в МКД. Компенсация за жилье для восстановления дома - тоже очень важна и чувствительна для человека", - добавил губернатор.