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Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают по согласованию

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в пятницу.

"Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Внуково Домодедово Жуковский Росавиация
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