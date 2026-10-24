Ряд дорог перекрыт в центре Москвы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о локальных перекрытиях движения для транспорта в первой половине дня субботы в центре Москвы.

"До 12:00 движение авто будет закрыто по улицам: Ильинка, Варварка, Москворецкая, Тверская (от Тверского бульвара до Моховой улицы), Моховая (от улицы Воздвиженки до Тверской улицы), Охотный Ряд, Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда), Большая Никитская (от Романова переулка до Моховой улицы), Волхонка, Ленивка", - говорится в сообщении дептранса.

В частности, движение перекрыто на Большом Москворецком и Малом Устьинском мостах.

В дептрансе уточнили, что ограничения движения фиксируются на Театральном, Китайгородском и Соймоновском проездах, а также на Новой и Старой площадях.

В сообщении уточняется, что нет движения на Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережных.

"Движение также временно закрыто на Чугунном мосту, на Большом Каменном мосту, в Лубочном переулке, на Кадашевской набережной, на Садовнической набережной, на улице Большая Якиманка, на улице Балчуг, на Новоарбатском мосту по направлению в центр", - добавили в дептрансе.