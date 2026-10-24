Поиск

Ряд дорог перекрыт в центре Москвы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о локальных перекрытиях движения для транспорта в первой половине дня субботы в центре Москвы.

"До 12:00 движение авто будет закрыто по улицам: Ильинка, Варварка, Москворецкая, Тверская (от Тверского бульвара до Моховой улицы), Моховая (от улицы Воздвиженки до Тверской улицы), Охотный Ряд, Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда), Большая Никитская (от Романова переулка до Моховой улицы), Волхонка, Ленивка", - говорится в сообщении дептранса.

В частности, движение перекрыто на Большом Москворецком и Малом Устьинском мостах.

В дептрансе уточнили, что ограничения движения фиксируются на Театральном, Китайгородском и Соймоновском проездах, а также на Новой и Старой площадях.

В сообщении уточняется, что нет движения на Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережных.

"Движение также временно закрыто на Чугунном мосту, на Большом Каменном мосту, в Лубочном переулке, на Кадашевской набережной, на Садовнической набережной, на улице Большая Якиманка, на улице Балчуг, на Новоарбатском мосту по направлению в центр", - добавили в дептрансе.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ряд дорог перекрыт в центре Москвы

Два танкера подорвались на минах в южной части Ормузского пролива

Все аэропорты Москвы снова ограничили работу

"Шереметьево" предупредило о длительном ожидании рейсов из-за воздушной тревоги

 "Шереметьево" предупредило о длительном ожидании рейсов из-за воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в аэропорту Шереметьево

Все столичные аэропорты приостановили работу

В ночь на пятницу в сторону Московского региона летело 155 беспилотников

Все московские аэропорты вернулись к штатной работе

В ночь на четверг в сторону Московского региона летело 630 БПЛА

Силы ПВО отразили атаку 163 беспилотников, летевших на Москву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12546 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов