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Движение по путепроводу над Южной рокадой открыли в Москве

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Строительство путепровода над Южной рокадой завершено в Москве, открыто движение по выезду на магистраль в сторону Московского скоростного диаметра (МСД), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Путепровод стал важной частью крупного проекта развития транспортной инфраструктуры в районе Южной рокады и Павелецкого направления МЖД", - написал он в своем Мах-канале в субботу.

Реализация проекта улучшила транспортную доступность жилых кварталов, упростила подъезд к станции метро "Каширская" и позволила усовершенствовать дорожную ситуацию в районах Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники и Царицыно.

Кроме того, обновленный Каширский проезд продлили до станции метро "Варшавская".

Также планируется соединить участки Каширского проезда, создав новый маршрут протяженностью свыше 3 км - от Старокаширского шоссе до Кавказского бульвара, отметил мэр.

"Всего в рамках проекта построили и реконструировали 6 км дорог. В том числе участок 2-го Котляковского переулка от пересечения с 1-м Варшавским проездом до Котляковского проезда, участок Проектируемого проезда №3692 на пересечении с 1-м Варшавским проездом, участок 1-го Варшавского проезда от Каширского проезда до Проектируемого проезда №7511, заезды и съезды на Южную рокаду", - добавил Собянин.

Москва Сергей Собянин МСД МЖД Южная рокада
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