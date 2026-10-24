Движение в центре Москвы возобновлено

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о возобновлении движения на ряде улиц в центре Москвы.

"Движение открыто на Пречистенской набережной, улице Большая Якиманка, Большом Каменном мосту", - говорится в его сообщении, размещенном в мессенджере Мах.

Также движение открыто на улицах Варварка и Волхонка.

Позднее дептранс сообщил о возобновлении движения транспорта еще на нескольких улицах.

"Движение открыто на Новоарбатском мосту по направлению в центр; в Соймоновском, Театральном проездах; на Тверской улице в каждом направлении; на Моховой улице; на улице Ленивке; на Большой Никитской улице", - говорится в сообщении.

Также движение возобновлено на Новой площади и на улице Петровке.



