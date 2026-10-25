Пробка в 2,5 км образовалась на севере МКАД из-за возгорания автомобиля

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пробка длиной в 2,5 км образовалась на внутренней стороне 83-го км МКАД в результате возгорания машины, сообщает столичный департамент транспорта в воскресенье.

"На внутренней стороне 83 км МКАД (в районе Дмитровского шоссе) произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города, возгорание ликвидировано. Движение затруднено на 2,5 км и осуществляется по трем полосам из пяти", - сообщил дептранс.

Департамент рекомендует выбирать пути объезда.