На 47-м километре МКАД восстановлено движение после ДТП

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Движение на внутренней стороне 47-го километра МКАД, где произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта в понедельник.

"Движение на внутренней стороне 47 км МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее в столичном дептрансе сообщали о ДТП в районе Озерной улицы с участием нескольких автомобилей. Движение было затруднено на 1,6 км, говорилось в сообщении столичного дептранса.