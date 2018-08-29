Арендаторы торговались за каретный сарай на Таганке 13 часов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Аукцион за право арендовать объект культурного наследия каретный сарай городской усадьбы Лепехиных в Таганском районе Москвы длился 13 часов, сообщили в департаменте города по конкурентной политике.

Там отметили, что по итогам торгов право арендовать объект получила ИП Татьяна Леонова, которая предложила 6,08 млн руб.

"Четыре инвестора торговались за возможность арендовать исторические площади. Аукцион стартовал в обед и завершился только в два часа ночи. Таким образом установлен новый рекорд по продолжительности торгов - 13 часов. В течение аукциона стартовая цена лота увеличилась в 7,5 раз и составила 6,08 миллионов рублей", - уточнил глава департамента Геннадий Дёгтев.

В сообщении отмечается, что победитель торгов берет на себя обязательство воссоздать объект культурного наследия на основе архивных данных. После завершения работ начнет действовать арендная ставка 1 рубль за квадратный метр в год. По словам представителя победителя, после восстановительных работ, на объекте будет открыта гастрономическая площадка (фуд-корт).

Договор аренды заключается сроком на 49 лет.

Одноэтажное здание каретного сарая расположено на Андроньевской площади, 4, строение 3. Оно соседствует с уже отреставрированным северным флигелем усадьбы Лепехиных. Ансамбль городской усадьбы Лепехиных сформировал район Андроньевской площади во второй половине XVIII века. Преимущественно в данном районе жили и торговали купцы.