Пожар в фитнес-центре в подмосковном Реутове потушен

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пожар в фитнес-центре в подмосковном Реутове полностью потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"Загорелся фитнес-центр - крышная часть, там шли ремонтные работы. Сейчас уже все полностью потушено, бригады проливают помещение водой. Пострадавших нет, площадь пожара уточняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России, что в Реутове по адресу улица Лесная, дом 11, корпус 2 горит крытый теннисный корт, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Были эвакуированы пять человек.