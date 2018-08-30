Классным руководителям в Москве будут ежемесячно доплачивать 12,5 тыс. рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Классные руководители в московских школах будут получать доплату в 12,5 тысячи рублей в месяц, сообщил в четверг на открытии Московского международного форума "Город образования" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня я подписал постановление правительства Москвы о доплате за классное руководство в размере 12500 рублей в месяц. Причем эту доплату мы вводим не с 1 сентября, а задним числом с 1 августа", - сказал Собянин.

"Классные руководители испытывают дополнительную нагрузку, которая не до конца оценена городом, школой, тем не менее, требует огромного количества внимания и ответственности", - подчеркнул градоначальник.