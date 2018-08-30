Школы Москвы смогут бесплатно заказывать автобусы для экскурсий в музеи

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Столичные власти предоставят бесплатные автобусы школам, чтобы возить детей в музеи.

"В прошлом году 1 сентября мы приняли решение о том, чтобы сделать музеи Москвы бесплатными для учащихся, 374 тысячи школьников посетили музеи. Это замечательный результат, но многие дети просто не могут доехать до музеев, школам трудно организовать такие поездки", - сказал в четверг на открытии Московского международного форума "Город образования" мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что с 1 сентября у школ будет возможность заказать автобус для поездки в музеи.

"Буквально недавно мы приняли решение, что по заказу московских школ можно организовать бесплатную поездку за счёт города, заказав комфортабельный автобус", - сказал Собянин.