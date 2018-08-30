Главные новости
КультураСкончался Иосиф КобзонВ РоссииForbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиянВ России"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажиров
Москва

Школы Москвы смогут бесплатно заказывать автобусы для экскурсий в музеи

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Столичные власти предоставят бесплатные автобусы школам, чтобы возить детей в музеи.

"В прошлом году 1 сентября мы приняли решение о том, чтобы сделать музеи Москвы бесплатными для учащихся, 374 тысячи школьников посетили музеи. Это замечательный результат, но многие дети просто не могут доехать до музеев, школам трудно организовать такие поездки", - сказал в четверг на открытии Московского международного форума "Город образования" мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что с 1 сентября у школ будет возможность заказать автобус для поездки в музеи.

"Буквально недавно мы приняли решение, что по заказу московских школ можно организовать бесплатную поездку за счёт города, заказав комфортабельный автобус", - сказал Собянин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Сергей Собянин
Москва
В Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метроВ Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метро
Новый участок метро включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка"Подробнее
 В Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссеВ Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссе
Новая магистраль проходит через деревни Картмазово и ПрокшиноПодробнее
 Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" БурдинаСуд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" Бурдина
Он обвиняется в невыплате зарплат на 400 млн рублей и растратеПодробнее
 Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причинПодробнее
Пожар не повредил документы Центробанка РФПожар не повредил документы Центробанка РФ
Во время пожара горела оргтехникаПодробнее
 В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка
В Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадалПодробнее
 Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человекПодробнее
 Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 августа6 фото
29 августа
Фотохроника 29 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
"Томатная битва" в Испании6 фото
29 августа
"Томатная битва" в Испании
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураСкончался Иосиф КобзонВ РоссииForbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиянВ России"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажировВ миреКазахстанского студента, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, депортируют на родинуВ РоссииХодорковский сообщил о прекращении поддержки "Центра управления расследованиями"В РоссииРоссия успешно испытала новую ракету системы ПРО

В Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метро

В Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метроНовый участок метро включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" Подробнее

Прощание с Кобзоном пройдет 2 сентября

Начало сентября в Москве будет рекордно теплым, сухим и солнечным за последние 70 лет

Курирующий транспорт вице-премьер Акимов вошел в совет директоров ГТЛК

Пилот рухнувшего в Тюменской области легкомоторного самолета летел за грибами

Сотрудник бурятской колонии рассказал омбудсмену о камере для пыток

Его коллеги предположили, что он пошутил Подробнее

Дневники с неправильными номерами экстренных служб выпустили в Пензенской области

Ушел из жизни Иосиф Кобзон

Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото

Промсвязьбанк и НПФ "Будущее" задумались о мировом соглашении по иску на 13,8 млрд рублей

Защитник "Рубина" Сорокин вызван в сборную России по футболу

В подготовке к матчам Лиги наций он заменит травмированного спартаковца Кутепова Подробнее

Четырех российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил

Четырех российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правилТрое из них уже завершили спортивную карьеру Подробнее

Школы Москвы смогут бесплатно заказывать автобусы для экскурсий в музеи

Защита Анны Павликовой попросила СКР прекратить дело "Нового величия"

Владимир Путин передал соболезнования близким Кобзона

"Аэрофлот" в октябре откроет несколько рейсов на Северный Кавказ

Утечка воздуха на МКС устранена

Экс-хоккеиста ЦСКА заподозрили в употреблении кокаина

Пенсионерка из России утонула в турецкой Аланье

В Кремле посчитали странным рейтинг влиятельных россиян Forbes

Лужков назвал кончину Кобзона трагедией

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru