В Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метро

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В четверг открылось пассажирское движение по новому 14-километровому участку Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, включающему семь новых станций.

Ввод в эксплуатацию такого протяженного участка происходит впервые за 83-летнюю историю Московского метрополитена, а открытие сразу семи станций - впервые с 1983 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с горожанами принял участие в торжественном митинге у станции метро "Рассказовка", посвященном запуску станций. Перед этим он открыл электродепо "Солнцево", которое будет обслуживать новый радиус подземки.

"Вводится огромный участок метро - 30 км от "Парка Победы" и " Петровского парка" и до "Рассказовки". Сегодня хорошее завершение проекта", - сказал Собянин благодаря метростроителей.

По его словам, многие жители близлежащих районов ждали запуска метро около полувека.

Таким образом, в настоящее общее число станций столичной подземки без учета Московского центрального кольца достигло 222, а протяженность линий - около 380 км.

Открытый в четверг участок метро включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Ожидается, что ввод в эксплуатацию новых станций улучшит транспортное обслуживание 600 тыс. москвичей, а жители прилегающих районов сократят время на поездку в центр города до 45 минут.

В перспективе эта ветка будет продлена до аэропорта "Внуково", а через центральную часть города она будет соединена с действующим участком Калининской линии "Третьяковская" - "Новокосино". Пока поезда будут следовать от станции "Рассказовка" до "Петровского парка" Большой кольцевой линии.